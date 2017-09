Nideggen.

Die Zahlen sprechen für sich: Knapp 800 Zuschauer bei Flo Mega und Seven am Freitag, 1400 bei Jazz-Trompeter Till Brönner am Samstag, mehr als 2300 bei Jamie Cullum am Samstag und noch mal um die 1400 bei den „Höhnern“ Sonntagnachmittag – die zweite Auflage der „Bühne unter Sternen“ auf Burg Nideggen war mit knapp 6000 Besuchern ein voller Erfolg.