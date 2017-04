BTV ist in spätestens fünf Jahren frei von Schulden

Birkesdorf. Die Jahreshauptversammlung des Birkesdorfer Turnvereins 1864 in der Festhalle Birkesdorf war wie immer gut besucht. Die Vorsitzende Sabine Schackers berichtete vom vergangenen, für den BTV in vielerlei Hinsicht erfolgreichen, Jahr. Der BTV baute dank guter Zinskonditionen weiterhin seinen Schuldenberg ab, so dass in spätestens fünf Jahren das Ziel Schuldenfreiheit erreicht sein wird.

Anschließend erwähnte sie die Sanierung des Sportzentrum-Vorplatzes, die mit Unterstützung der Stadt Düren durchgeführt wurde. Zusätzlich baut der Verein in Kooperation mit einem anderen Verein sein Rehasportangebot sukzessive aus, ebenso wie die Präventionsangebote des BTV. Neue Angebote führen zur besseren Auslastung des vereinseigenen Sportzentrums und einem plus an Mitgliedern, wie Schackers ausführte.

Anschließend berichteten die Abteilungsleiter von den sportlichen Entwicklungen.

Dann ehrten die Vorsitzenden Sabine Schackers und Lissy Engels viele Mitglieder: Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dennis Meurer, Georg Lahaye und Rosemarie Seibert geehrt; für 30 Jahre Celia und Paul Monschau, Gerta Adrian, Wolfgang Engels, Thomas Kraus und Sabine Dopichay-Kopp. 35 Jahre sind Jörg Baumann, Wolfgang Jansen, Hermann-Josef Kurth, Udo Starkens, Frank Ross, Rudolf Gasper, Inge und Helmut Lanzen und Doris Posch im Verein.

Seit 40 Jahren ist Dirk Meisenberg aktiv, seit 45 Jahren Peter Koschorreck, Norbert Gülden, Klaus Bernhard Zeyen, Achim Ernst und Lilo Becker. Ein halbes Jahrhundert gehören dem BTV Ingrid Follmann, Heinz Bringezu, Gerd Hannes, Elisabeth Stolberger, Robert Kraus, Robert Schall, Rudolf Petry, Hildegard Dammers und Franz-Josef Neffgen an. Seit 55 Jahren hält Kläre Nüsser dem BTV die Treue, seit 60 Jahren Margot Mostard.

Für 65 Jahre wurde Lothar Giesler und für 70 Jahre Hubert Cremer und Gerda Pauli geehrt. Anschließend wurden für sportliche Erfolge noch Helga Miketta, Bärbel und Helena Imdahl, Til Zuza, Lara Böttke, Sneshana Bolsan, Jana Gutbrod, Annika Spohr, Elena Wilkens, Laura Grunenberg, Anja Nießen und Annika Viehöver ausgezeichnet.

Vorstand und Verwaltungsrat wurden einstimmig wiedergewählt. Markus Roeder gab als wiedergewählter Kassenwart die Planung für 2017 bekannt.