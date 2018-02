Dueren - Brückenstraße bei Distelrath bleibt bis April gesperrt

Dueren. Die neue Dürener Ortsumgehung B56n kreuzt künftig die Brückenstraße bei Distelrath. In diesem Verkehrsknoten liegt auch ein Bahnübergang der Eifel-Bördebahn.

Mehr zum Thema

Da der gesamte Kreuzungsbereich grundlegend umgestaltet wird, muss auch der Bahnübergang angepasst werden. Dabei soll nicht nur die Oberfläche des Bahnübergangs erneuert, sondern auch der Untergrund so ertüchtigt werden, dass die Konstruktion der zukünftigen Verkehrsbelastung auf der Brückenstraße die nächsten Jahre standhält.

Zudem müssen zahlreiche Kabel, Leitungen und Kanäle neu verlegt werden. Um eine möglichst hohe Qualität herzustellen, müsse der Bahnübergang „am Stück“ umgebaut werden, teilt die Rurtalbahn mit. Das sei nur unter Vollsperrung der Brückenstraße möglich. Teilweise könnten sogar Nachtarbeiten erforderlich sein – die Anwohner werden darüber per Hauswurfpost informiert. Nach Abschluss der Arbeiten am eigentlichen Bahnübergang wird dieser – zunächst provisorisch – wieder an die „alte“ Brückenstraße angeschlossen.

Die Brückenstraße wird bis zum 20. April im Bereich des Bahnübergangs komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.