Brennendes Metallpulver: Großeinsatz der Feuerwehr

Düren. Vollalarm für die Feuerwehr der Stadt Düren: Im Stadtteil Hoven brannte es am Freitagmorgen im Lager der Firma Hoesch Metallurgie an der Birkesdorfer Straße. Die Feuerwehr musste zum Ablöschen Spezialmittel einsetzen, da sich das in Flammen geratene Material mit Wasser nicht löschen ließ. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Vier Mitarbeiter, die sich beim Ausbruch des Brandes in der Nähe des Brandherdes befanden, wurden vor Ort durch einen Notarzt untersucht und später vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. In einem ebenerdigen Lager im hinteren Teil des Fabrikgeländes an der Birkesdorfer Straße war es aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen zu dem Brand gekommen.

„Das brennende Material ist um die 1800 Grad heiß; da kann man nicht mit Wasser löschen“, so Stadtbrandmeister Johannes Rothkranz, der die Einsatzleitung übernahm. Neben allen verfügbaren Kräften der Feuerwehr der Stadt Düren waren auch die in Niederzier und Kreuzau stationierten Messeinheiten im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes der Feuerwehr, der kurz nach 10.30 Uhr beendet wurde, musste die Birkesdorfer Straße voll gesperrt werden.

Wie erste Untersuchungen ergaben, geriet Metallpulver in Brand, das mittels einer Presse zu Pallets verarbeitet wird. Das Feuer griff auf mit Metallstaub bedeckte Leitungen über. Über die Höhe des Schadens kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.