Brennende Bäume und Böschungen: Polizei sucht Zeugen

Düren. Gleich fünf Brände im Stadtgebiet Düren wurden der Feuerwehr am Freitag und am Samstag gemeldet. Bäume oder Böschungen standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Jetzt ermittelt die Polizei.

Das erste Feuer entdeckten Zeugen am Freitagmittag gegen 14 Uhr, das zweites gegen 18.30 Uhr. Zu beiden Zeitpunkten brannte es im Burgauer Wald.

Am Samstag kam es dann zu weiteren Bränden: Gegen 12.30 Uhr und gegen 17 Uhr, einmal an der Kuhbrücke und ein zweites Mal in der Burgauer Allee. Um 18.30 Uhr gab es dann ein Feuer in der Nähe des Forsthauses Weyern.

In allen Fällen waren die Rettungskräfte rechtzeitig vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen, möge sich unter der Nummer 02421/9496425 bei der Polizei melden.