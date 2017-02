Blens/Hausen.

In der Eifel gibt es noch sogenannte „Täler der Ahnungslosen“, wie sie die Eifeler etwas salopp bezeichnen. In diesen Ecken funktioniert weder Handy noch Internet problemlos. Die moderne Welt hat dort noch nicht Fuß gefasst. Nicht mehr so in Hausen und Blens: In den vergangenen Monaten wurden Leitungen gelegt, die nun für ein schnelles Internet sorgen.