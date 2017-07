Düren.

Philipp Broscheid kommt am Sonntagmittag frisch vom Gottesdienst im Merzenicher Gemeindehaus. Aber nicht, weil er besonders religiös ist, sondern von einem Auftritt. Einmal im Monat spielt der Trompeter aus Huchem-Stammeln während evangelischer Gottesdienste hauptsächlich in Niederzier oder Merzenich mit seinem Vater Klaus, der Musiklehrer an der Realschule Wernersstraße ist.