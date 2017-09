Brand in Hochhaus: 30 Personen gerettet

Düren.

Glück im Unglück hatten die 190 Bewohner eines Hochhauses am Miesheimer Weg in Düren. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 20.15 Uhr in einer Wohnung im fünften Obergeschoss ein Feuer aus. Der Brand breitete sich über die gesamte Etage aus und griff auf das sechste Obergeschoss über.