Brand in Dürener Hochhaus: 24 Personen gerettet

Düren. Glück im Unglück hatten die 190 Bewohner eines Hochhauses am Miesheimer Weg in Düren. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 20.15 Uhr am Freitagabend in einer Wohnung im fünften Obergeschoss ein Feuer aus. Der Brand breitete sich schnell aus und griff auf das sechste Obergeschoss über.

Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot und einer Drehleiter vor Ort war, rettete aus den verrauchten Fluren zum Teil unter Einsatz von Brandschutzhauben 24 Personen. Nach 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei beschlagnahmte zwei nicht mehr bewohnbare Wohnungen, zwei Familien wurden nach während der Nacht zum Teil bei Verwandten oder in leerstehenden Wohnungen des Hauses untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Rettungskräfte standen zum Teil telefonisch in Kontakt mit den Bewohnern des Hauses, um diese nach und nach geordnet in Sicherheit zu bringen, darunter eine Familie mit einem Neugeborenen. Etwa 60 Menschen brachten sich nach Angaben der Einsatzleitung selbst in Sicherheit, die Feuerwehr evakuierte anschließend die Anwohner aus den angrenzenden Gefahrenbereichen.

Am Ende des mehrstündigen Einsatzes gab es einen Verletzten, der über Atemnot klagte, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Etwa 100 Feuerwehrleute und 30 Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz, verstärkt durch Polizisten, die zum Teil aus dem Rhein-Erft-Kreis und der Städteregion Aachen nach Düren beordert worden waren.

Neben den zwei beschlagnahmten Wohnungen im fünften Obergeschoss wurden zwei darüber liegende Wohnungen in der sechsten Etage von Feuer und Rauch in Mitleidenschaft gezogen, sie können aber weiterhin bewohnt werden. Aufgrund des einsetzenden Regens hatte die Feuerwehr bis zu 80 Personen in der Hauptfeuerwache an der Brüsseler Straße betreut.

Für die Dürener Wehr war der Brand am Miesheimer Weg der zweite große Einsatz des Tages. Gegen 19 Uhr wurde Alarm ausgelöst, weil in einer Teppichfabrik eine Mitarbeiterin in einen Aufzugsschacht gestürzt war. Wehrleute seilten sich mit Rettungsgeschirr zu der auf den Lastenkorb gestürzten Mitarbeiterin ab, leisteten Erste Hilfe und bargen die Person. Die nach Auskunft der Feuerwehr schwer verletzte Frau wurde mittlerweile zur Weiterbehandlung in eine Universitätsklinik verlegt.