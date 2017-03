Düren.

Zwei NRW-Meisterschaftstitel und eine Vize-Meisterschaft: Die Ausbeute des Dürener Vereins Boxring 55 kann sich sehen lassen. Der zehnjährige Mustafa Hamad sowie die beiden elfjährigen Othman Hamad und Nauros Khaled traten in den Heimkämpfen an der Laute-Dei-Straße an, setzten sich am Samstag im Halbfinale durch und durften somit am Sonntag die Finalkämpfe ihrer Gewichtsklassen bestreiten.