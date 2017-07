Niederzier.

Auch wenn die bisherigen Freizeitangebote für die Bewohner bereits überdurchschnittlich waren, so haben die Verantwortlichen der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier noch eine Schippe zugelegt. Zum 20-jährigen Bestehen wurde in der großzügigen Gartenanlage eine Boule-Bahn als hauseigene Attraktion in Betrieb genommen.