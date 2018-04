Binsfeld - Bombenfund in Binsfeld: 50 Häuser evakuiert, Entschärfung läuft

Binsfeld.

Eine Fünf-Zentner-Bombe ist am Mittwochmorgen in Binsfeld bei Nörvenich bei Untersuchungen eines Neubaugebiets gefunden worden. Nach der Evakuierung von 50 Gebäuden hat der Kampfmittelräumdienst am Mittag mit der Entschärfung begonnen.