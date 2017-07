Düren.

Ein kurioser Raub gibt der Polizei in Düren Rätsel auf: Am frühen Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter mit Blut verschmierter Täter ein Bistro in der Dürenener Neuen Jülicher Straße/ Schulstraße ausgeraubt und ist daraufhin geflohen. Bislang blieb die Fahndung ohne Erfolg.