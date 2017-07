Seine Traumstadt selbst töpfern und modellieren

Das Töpfereimuseum Langerwehe, Pastoratsweg 1, bietet in den Sommeferien auch Aktionen an, bei denen Kinder töpfern können.

„Meine Traumstadt“ ist das Thema am Mittwoch, 19. Juli. Von 14 bis 17 Uhr kann alles modelliert werden, was es am und im Meer zu finden gibt. „Voll auf Ton“ heißt das Angebot für Kinder ab sechs Jahren am Dienstag, 25. Juli, von 9 bis 13 Uhr. Am Mittwoch, 26. Juli, heißt es von 14 bis 17 Uhr „Auf hoher See“.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Telefon02423/4446 erforderlich.