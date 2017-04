Heimspiel in der Arena am Samstag, 15. April

Blair Bann (29) ist im kanadischen Edmonton geboren und hat lange in Vancouver gelebt. Seit 2014 spielt er in Düren Volleyball. Der Libero hat Sportwissenschaften studiert und gehört zur kanadischen Nationalmannschaft. Das erste Play-off-Halbfinale findet am Sonntag, 9. April, um 14.30 Uhr in Friedrichshafen statt. Die zweite Partie wird an Karsamstag, 15. April, ab 19.30 Uhr, in Düren gespielt.