1200 Schüler blicken auf eine lange Geschichte

Die St.-Angela-Schule geht bis ins Jahr 1681 zurück. Damals richteten zwei Ordensschwestern der Ursulinen aus Lüttich die Bitte an den Jülicher Herzog, einer Klostergründung, verbunden mit einer Schule für „höhere Töchter“, in Düren zuzustimmen. Fast vier Jahrhunderte war die Schule in Trägerschaft der Ordensgemeinschaft der Ursulinen, bevor im Jahr 2001 die Ursulinen mit einem Mitträgerverein und dem Bistum Aachen die Geschicke der Schule geleitet haben.

Heute werden an Gymnasium und Realschule 1200 Schüler unterrichtet, zum ersten Mal in der Geschichte der Schule auch 60 Jungen. Zum Schulleitungsteam gehören neben Olaf Windeln seine beiden Vertreter Friederike Cremer und Jürgen Becker.