Merzenich - Bis 2019 bekommt Merzenich 60 neue Kita-Plätze

Merzenich.

60 zusätzliche Kindergartenplätze will die Gemeinde Merzenich bis zum Jahr 2019 an drei Standorten schaffen. Abgesehen von dem geplanten dreigruppigen Kindergarten für Morschenich-Neu (bisher stehen nur zwei Gruppen in Morschenich zur Verfügung) steht die Erweiterung der Merzenicher Kindertagesstätte „Regenbogen“ und der Neubau einer Kita für Golzheim auf dem Programm.