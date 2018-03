Düren-Birkesdorf - Birkesdorf: Bombenfund bei Bauarbeiten

Düren-Birkesdorf. Bei Bauarbeiten zur Erschließung eines Neubaugebiets in Düren-Birkesdorf sind am Mittwochmorgen mehrere Weltkriegs-Bomben gefunden worden. Es soll sich um acht Bomben handeln.

Das Gebiet in der Straße „Zur Kesselkaul“ in Birkesdorf (östlich der Eintrachtstrasse, nördlich der Akazienstrasse) ist weiträumig abgesperrt. Eine Evakuierung von rund 2500 Bewohnern ist notwendig, da die Entschärfung am Mittwoch stattfinden wird. Der Ordnungsdienst der Stadt Düren, die Polizei sowie die Feuerwehr sind vor Ort, sichern die Fundstelle und informieren die rund 2500 Anwohner, die evakuiert werden müssen.

Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da während der Entschärfung auch die B56 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt wird. Die betroffene Bevölkerung wird durch die Einsatzkräfte vor Ort direkt angesprochen. Weitere Einzelheiten zur Evakuierung und zum Zeitplan folgen.

Es wurde eine Hotline eingerichtet: 02421/25-2900. An diese Hotline können sich auch Menschen wenden, die für die Evakuierung einen Behindertentransport benötigen.

Wir berichten aktuell weiter.