Kreuzau - Biogas aus Abwasser anstatt fossile Brennstoffe

Kreuzau.

Die Niederauer Mühle will mit ihrer neuen Klärgasanlage für eine signifikante Entlastung der zentralen Dürener Kläranlage sorgen. Die Menge des unbehandelten Abwassers des Papierherstellers, die in Merken ankommt, soll um 80 Prozent sinken. Das erklärt der zuständige Ingenieur und Projektplaner Dr. Erich Zanders. Die Anlage ist nach drei Jahren Planung, Realisierung und einer baurechtlichen Verzögerung in Betrieb gegangen.