Düren - Bildungsforum bietet Aktivurlaub mit Zumba und Fitness

Düren. „Unsere Sommerworkshops sind wie Aktivurlaub zu Hause“, ist Agi Beck, Fachbereichsleiterin beim Bildungsforum, überzeugt. In der Ferienzeit bietet das Bildungsforum ein Kursprogramm für Fitnessbegeisterte, die den Sommer in Düren genießen wollen.

Am Montag, 16. Juli, startet von 19 bis 20 Uhr der „Zumba-Sommer für Einsteiger“ mit Sabrina Hoffmann und Sonja Schaffers (Buchung unter Kursnummer 18-S50301). Die Teilnahme an sieben Terminen kostet 28 Euro. Frühaufsteher treffen sich ab Mittwoch, 18. Juli, von 9.30 bis 10.30 Uhr mit Marianne Spohr-Ruppach zum „Sommerkurs Gymnastik-Mix“ (Buchungsnummer 18-S50311), sechs Termine kosten 20 Euro.

Der gleichnamige Abendkurs mit den Fitness-Trainerinnen Irina Troitskaya und Angela Roßbroich beginnt am Donnerstag, 19. Juli, 18.30 bis 20 Uhr (Buchungsnummer 18-S50321), sechs Termine kosten 29,50 Euro. Unter Anleitung von Yogaista Claudia Schröder findet der „Yoga-Sommerferienkurs“ ab Montag, 23. Juli, 18.30 bis 20 Uhr statt, (Buchungsnummer 18-S52212).

Die Teilnahme an sechs Einheiten gibt es für 51 Euro. Anmeldungen sind ab sofort beim Bildungsforum in der Holzstraße 50 möglich, im Internet unter www.bildungsforum-dueren.de. Weitere Auskünfte gibt es unter 02421/94680 oder per E-Mail an info@bildungsforum-dueren.de.