Düren.

Sonntagabend, kurz vor Beginn des Auftritts der Hamburger Partyband „Das Fiasko“: Gerd Suhr, der Organisator des Biermarktes strahlt. Der Kaiserplatz ist wie schon am Freitagabend beim Auftritt des „Lagerfeuer Trios“ und am Samstagabend, als die Beatband „The Shakers“ in die 60er Jahre entführte, sehr gut gefüllt.