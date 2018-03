Langerwehe - Bewegung und Ernährung in der Schule

Langerwehe. Mit viel Bewegung und gesunder Ernährung durch den Schulalltag war eine Woche lang für die Kinder der Katholischen Grundschule in Langerwehe das Thema ihrer Projektwoche.

Mit Unterstützung der Lehrer stellten sie zum Präsentationstag am Samstag eindrucksvolle Ergebnisse und Aktivitäten zusammen. Von Entspannungsmöglichkeiten im Alltag und den gesündesten Kuchen der Welt bis hin zu einem riesigen Bewegungsparcours in der Turnhalle spannte sich der Bogen der Aktivitäten. Auch das freundliche Schulklima wurde gefördert. Zum Abschluss der Woche erhielten die Eltern und viele weitere Gäste einen umfassenden Einblick in die vielen Projekte ihrer Kinder.

Die Mitglieder des Fördervereins organisierten tatkräftig eine Cafeteria, in der sich alle kleinen und großen Besucher treffen und stärken konnten. Zum Schluss der spannenden Woche stellten alle fest, dass Gesundheit in der Schule einen hohen Stellenwert hat. Einige der erarbeiteten Übungen, Methoden und Inhalte werden in Zukunft einen dauerhaften Platz in der Wehebachschule haben.