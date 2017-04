Betrunken und ohne Fahrerlaubnis: Autofahrt endet in Krankenhaus

Nörvenich. Als die Polizei am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gerufen worden ist, fanden die Beamten weit mehr als nur zwei zusammengestoßene Fahrzeuge vor. Der Unfallverursacher war sogar so betrunken, dass er während der Unfallaufnahme das Bewusstsein verlor.

Zeugen hatten am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Josef-Pütz-Straße gemeldet. Ein Auto war gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Als die Beamten eintrafen, konnte sich lediglich der mit 0,74 Promille alkoholisierte Beifahrer zum Unfall äußern. Der 28-jährige Fahrer aus Nörvenich war mit seinen 1,96 Promille laut Polizei zu betrunken dazu.

Die beiden Männer hatten mit ihrem Wagen die Josef-Pütz-Straße in Richtung Ubierstraße befahren, als der Fahrer auf die Gegenspur geriet und gegen den geparkten Wagen fuhr. Der ebenfalls 28-jährige Beifahrer aus Bergheim konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Fahrertür war jedoch so beschädigt, dass der Nörvenicher nicht so einfach aus dem Auto kam.

Während der Unfallaufnahme wurde den Beamten dann klar, „dass hier Alkohol im Spiel war - und zwar so viel, dass der Nörvenicher während der Unfallaufnahme kurzzeitig das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel“, wie es im Polizeibericht heißt.

Beim Eintreffen eines Rettungswagen, der den 28-Jährigen in ein Krankenhaus bringen sollte, wurde dieser dann so aggressiv, dass er ziellos um sich schlug und trat. Nachdem er letztlich überwältigt und gefesselt werden konnte, wurde er in ärztliche Behandlung übergeben.

Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des Autos für einen anderen Wagen ausgegeben war. Auch eine Fahrerlaubnis besaß der Nörvenicher nicht. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz rechnen.