Düren - Bestes Wetter für die jungen Trödelkönige

Düren.

Die Wünsche der Veranstalter und Trödelfans wurden erfüllt: Strahlender Sonnenschein erwartete Besucher und Verkäufer an diesem Wochenende beim Frühlingsfest und Kindertrödel in der Dürener Innenstadt. Der Traditionsmarkt, der in diesem Jahr von einem verkaufsoffenen Sonntag ergänzt wurde, fand nun schon zum 45. Mal statt.