Neuer Internetauftritt, exklusiver Vorverkauf

Die 28. Dürener Jazztage finden mit Unterstützung der Sparkasse, den Stadtwerken, dem Service-Betrieb und vielen Einzelsponsoren von Mittwoch, 6., bis Sonntag, 10. Juni, statt. Wie gewohnt sind die Veranstaltungen überwiegend kostenfrei.

Für das Konzert bei Becker & Funck am Donnerstag und das Abschlusskonzert am Sonntag in der Marienkirche wird ein Eintritt von 15 Euro erhoben (Abendkasse 20 Euro). Karten gibt es ab dem 28. April in unserer Geschäftsstelle, Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14. Ab Anfang Mai werden die Karten auch online angeboten.

Das komplette Programm der Jazztage kann auf der neu gestalteten Internetseite www.planet-jazz-club-dueren.de abgerufen werden. Sie wird am Montag freigeschaltet.