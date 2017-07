Düren.

Haben Sie in letzter Zeit Fisch gegessen? Wenn ja, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie nicht nur viel Eiweiß, sondern auch winzige Plastikpartikel aufgenommen haben. Unsichtbare Gräten quasi. Damit das in Zukunft vielleicht nicht mehr der Fall ist, hat das Dürener Unternehmen GKD Gebr. Kufferath AG mit ihrer technischen Weberei in Mariaweiler den Innovationsmotor angeworfen.