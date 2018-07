Düren - Berufskolleg: Abitur und Euregiokompetenz erworben

Düren. Premiere am Berufskolleg (BK) für Technik – Kai-Uwe Zimdars, Dario Nolden, Vasily Kotidis und Dominik Makus haben neben der Allgemeinen Hochschulreife die „Euregiokompetenz“ erworben. Damit sind sie die ersten Schüler des BK, die sich diese Zusatzqualifikation erarbeitet haben.

Ein bisschen Abenteuerlust und Spaß am Blick über den Tellerrand gehörten dazu, denn schließlich ist ein zweiwöchiges Praktikum im belgischen Lüttich Teil des Programms – eine echte Herausforderung für die Schüler, die erst am Berufskolleg mit Französisch als neu einsetzender Fremdsprache begonnen haben. Trotzdem berichteten die Vier enthusiastisch von den zwei Praktikumswochen, in denen sie in Betrieben aus dem Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbautechnik und Informatik arbeiteten: Alle waren stolz, sich mit ihren Französischkenntnissen behaupten zu können und werteten den Aufenthalt als wichtige und gewinnbringende Lebenserfahrung.

Das Praktikum ist allerdings nur eines von vier Elementen des Euregiokompetenz-Zertifikats, zum Programm gehören ebenso Module zur Informationskompetenz sowie eine Sprachprüfung anhand der Niveaustufen des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für moderne Fremdsprachen.