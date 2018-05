Vettweiß - Berufskleidung aus Vettweiß ist begehrt: Jetzt soll die Firma vergrößert werden

Vettweiß.

Wenn Unternehmer Johannes Viethen erzählt, was er beruflich macht, nimmt erfahrungsgemäß das Interesse seines Gegenübers beim Stichwort „Berufsbekleidung“ deutlich ab. Dass in der Alten Molkerei direkt neben dem Vettweißer Rathaus aber nicht Blaumänner vertrieben, sondern Dienstkleidung für die Mitarbeiter hochklassiger Hotels entworfen wird, sei selbst in Vettweiß kaum bekannt, meint der 54-Jährige.