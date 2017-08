Niederzier.

Zu einer wahren Regenschlacht entwickelte sich der 16. Monte-Sophia-Lauf des TV Huchem-Stammeln und so wurde an den Verpflegungsstationen entlang der Strecke heißer Tee bevorzugt. In die Veranstaltung integriert ist der 58. Heinrich-Antons-Gedächtnislauf. Er lockte über 500 Läufer auf die Strecken rund um und auf die Sophienhöhe, wobei beim Hauptlauf 370 Höhenmeter bewältigt werden mussten.