Benefizkonzert bringt „Carpe Diem“ 10.000 Euro ein

Düren. Anfang des Monats ist es der Auftritt der Big Band der Bundeswehr gewesen, der in der Arena Kreis Düren für einen gelungenen Abend gesorgt hat. Jetzt, Ende des Monats, freut sich der Förderverein „Carpe Diem“ über das finanzielle Ergebnis des traditionellen Benefizkonzerts mit mehr als 2000 Zuhörern.

Dessen Arbeit kommt der Station für Hämato- und Onkologie des Krankenhauses Düren zugute, also Patienten mit Blut- oder Tumorerkrankungen.

„Etwas mehr als 10.000 Euro sind auf unser Konto eingegangen. Das ist überwältigend, sagt die Fördervereinsvorsitzende Eva Hellwig. „Dafür danken wir ganz herzlich der Big Band, den Veranstaltern und dem wunderbaren Publikum.“

Mittel fließen nicht mehr

Wofür nutzt der Förderverein die Spende? „Die Mittel des Vereins kommen ausschließlich den Patienten zugute“, betont Eva Hellwig. „Die Krankenhäuser stehen immer mehr unter wirtschaftlichem Druck. Die Mittel für Investitionen, für die das Land zuständig ist, fließen nur noch sehr spärlich.“ So müssten dringend notwendige Sanierungen und Anschaffungen aus den Fallpauschalen finanziert werden.

Diese seien eigentlich nur zur kostendeckenden Finanzierung des medizinischen Betriebes vorgesehen – „für besondere Wünsche gebe es keinen Spielraum“, bedauert die Vorsitzende. An dieser Stelle setze der Verein an, erklärt Hellwig: „Die Patienten der onkologischen Stationen haben oft sehr lange Krankenhausaufenthalte. Uns ist es wichtig, diesen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.“

Eva Hellwig nennt als Beispiele die Einrichtung eines Aufenthaltsraums mit „hochwertigen Möbeln“ und die Installation von Markisen an den Balkonen der Patientenzimmer. Gleichzeitig wirbt sie um mehr Mitglieder.

Kontakt bei Eva Hellwig unter Telefon 02429/3684.