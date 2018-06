Eine getanzte „Ode an die Kartoffel“

„Eat it – eine Ode an die Kartoffel“ heißt das Tanzgastspiel mit der Compagnie Irene K. mit Sitz in Aachen und Eupen, das am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. Juni, in der Fabrik für Kultur und Stadtteil „Becker und Funck“ gezeigt wird. Für die Vorstellung am Mittwoch, 20 Uhr, gibt es noch Eintrittskarten.

Die Tickets kosten sechs und zwölf Euro und sind im iPunkt in Düren, Markt 6, erhältlich.