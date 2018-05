Auch in NRW liegt die CDU vorn, aber FDP wird Dritte vor der AfD CDU und SPD müssen auch in NRW große Verluste hinnehmen. Die AfD kommt anders als bundesweit nur auf Platz vier. Trotzdem sind die anderen Parteien besorgt - in Köln kommt es zu einer spontanen Demo gegen die Rechtspopulisten. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gab am Vormittag seine Stimme in seinem Wohnort Würselen ab.