Poll.

Dieses Jahr hatte zwar kein König das Sagen in der St.-Hubertus-Bruderschaft in Poll, dafür aber ein Jungschützenprinz. Und sein Schützenfest begann am Samstag mit der Heiligen Messe. Es folgte der Eröffnungsumzug und am Abend der Festball mit der Live-Dance-Band „The Singing Surprise“.