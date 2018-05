Kreuzau - Bei der „Taschengeldbörse“ helfen Jugendliche seit zwei Jahren Senioren

Kreuzau. Die Gemeinde Kreuzau betreibt seit fast zwei Jahren die sogenannte „Taschengeldbörse“. Es konnten bereits zahlreiche Vermittlungen durchgeführt werden. Dabei wünschten sich die Hilfebedürftigen an erster Stelle die Hilfe bei der Gartenarbeit, insbesondere das Schneiden des Rasens.

Aber auch die Hilfe im Haushalt, beim Einkauf, bei der Tierpflege oder bei Computer, Handy und Co. wurden gewünscht und konnten über den Einsatz von fleißigen Jugendlichen fast alle erfüllt werden. Die jeweiligen Rückmeldungen fielen dabei überwiegend positiv aus.

Die „Taschengeldbörse“ versteht sich als Vermittlerin zwischen Jugendlichen von 14 bis 20 Jahren, die gerne ihr Taschengeld aufbessern möchten und Senioren über 60 Jahren als Privatpersonen sowie mobilitätseingeschränkten Personen jeglichen Alters, die sich gelegentlich Hilfe bei kleinen und einfachen Arbeiten wünschen. Während die Senioren im Alltag entlastet werden und mit netten Jugendlichen aus ihrer Nachbarschaft in Kontakt kommen, können sich die Schüler sozial engagieren, ihre praktischen Fähigkeiten schulen und gleichzeitig gelegentlich, ohne dauerhafte Verpflichtung, ihr Taschengeld aufbessern.

Interessierten Senioren gibt Günter Schmitz (Telefon 02422/507126, per E-Mail an generationenbeauftragter@kreuzau.de) montags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr, nähere Auskunft. Für Jugendliche ist Lisa Palm, (Telefon 0176/10181088 oder per E-Mail an l.palm@kreuzau.de) montags und mittwoch von 15 bis 17 Uhr die Ansprechpartnerin.