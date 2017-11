Kreuzau.

Von nun an schwingt Manfred III. (Bolder) in Kreuzau das närrische Zepter. Er löste am Samstagabend Jürgen I. (Maubach) ab, der sich noch einmal für die schöne Vorjahres-Session bedankte. Manfred III. ist seit 29 Jahren aktives Mitglied der KG „Ahle Schlupp“ Kreuzau.