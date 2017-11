Baustelle: Autobahnauffahrt Düren am Wochenende gesperrt

Düren. Dürener Autofahrer aufgepasst: Die Bundesstraße 56 wird am Wochenende aufgrund einer Fahrbahnerweiterung zwischen dem Autobahnanschluss und der Nordstraße zeitweise gesperrt.

Die Sperrung gilt Samstag von 5 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr. Auch der Anschluss der A4 auf die B56 aus und in Richtung Jülich ist gesperrt. Die Umleitungen über die Auffahrten Merzenich und Langerwehe sind ausgeschildert.

Die Sperrung ist nötig, da Betonfertigteile für den ersten Stützwandabschnitt eingehoben werden, so Straßen.NRW am Freitag. Am 26. und 27. November wird es vorraussichtlich zu einer weiteren Sperrung auf dem Abschnitt kommen und auch im Dezember sind zwei Wochenenden betroffen.