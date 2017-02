„Bauen muss sich ändern“: Ökologische Häuser auf dem Vormarsch

Düren. Jens Bröker, der Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH, und Klaus Dosch, Leiter der Faktor-X-Agentur der Entwicklungsgesellschaft, waren jetzt zu einem Gastvortrag beim Landschaftsverband Rheinland eingeladen.

In einer gemeinsamen Sondersitzung der Ausschüsse für Umwelt, Bau und Vergabe berichteten sie zum Thema „Faktor X/Ressourceneffizientes Bauen“.

Der Landschaftsverband beschäftigt sich seit längerer Zeit mit Fragen ökologischen Bauens und wollte nun das Faktor-X-Konzept kennenlernen.

„Der Bausektor ist der größte CO2-Produzent. Um die Nachhaltigkeitsziele des Bundes einzuhalten, muss Bauen sich grundlegend verändern. Es ist daher essenziell, bereits die Produktion der Rohstoffe zu berücksichtigen“, betonte Klaus Dosch.

Auch Indeland-Geschäftsführer Jens Bröker wies darauf hin, dass sich das Thema ressourceneffizientes Bauen weiterentwickeln und auch im öffentlichen Sektor etablieren müsse, um Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig den Bedarf an Neubauten zu decken.

Das große Interesse der Zuhörer zeigte sich in einer lebhaften Diskussion und Einladungen zu weiteren Faktor-X-Vorträgen in verschiedenen Kommunen im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland. Mit dem Seeviertel in Inden und den „Neuen Höfen Dürwiß“ sowie einem Faktor-4-Musterhaus schafft die Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH derzeit gleich mehrere Vorreiterprojekte für ressourceneffizientes Bauen.

Faktor X bedeutet dabei, dass beim Bauen und Wohnen insgesamt x-mal so sparsam mit Ressourcen umgegangen wird wie bei herkömmlichen Gebäuden.