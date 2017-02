Düren.

Eine Erkenntnis haben wohl alle mit nach Hause genommen, die am Donnerstagabend das „Forum Medizin“ im Birkesdorfer St. Marien-Hospital besucht haben: Eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse sollte nicht unterschätzt werden. Und die Zahl der Betroffenen in Düren ist nicht unerheblich: 100 bis 150 Menschen erkranken hier pro Jahr neu an einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung.