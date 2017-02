Düren.

Sie liegt ein wenig versteckt und wird von anderen Organen wie Magen, Dick- und Zwölffingerdarm verdeckt: die Bauchspeicheldrüse. Da sie sonst stiefmütterlich behandelt wird und auch der Mensch ihr wenig Beachtung schenkt, wird sie beim kostenlosen „Forum Medizin“ unserer Zeitung in Kooperation mit dem St. Marien-Hospital Birkesdorf und der Krankenkasse AOK am Donnerstag, 16. Februar, in den Fokus gestellt.