Düren - Bahneröffnung der DJK Frankenberg mit neuem Kreisrekord

Düren. „So kann es ruhig weitergehen“, lautete das Fazit der Sportler vom Dürener TV 1847, die an der Bahneröffnung der DJK Frankenberg Aachen die hervorragenden Witterungsbedingungen zu weiteren Leistungssteigerungen nutzten.

Überragende DTVerin war Nicola Kondziella in der U18. Nach dem einleitenden 100-Meter-Hürdenlauf, hier glänzte sie als Drittplatzierte mit einer Bestzeit von 15,50 Sekunden, wurde der Weitsprung zu einer Glanzvorstellung: Zwar hakte es im Vorkampf noch etwas, aber im Endkampf platzte dann der Knoten. Über 5,63 Meter verbesserte sie sich zunächst auf 5,71 Meter und schloss den Wettkampf mit einem Satz auf die Kreisrekordweite von 5,89 Metern ab, die bisher im Besitz ihrer Vereinskameradin Franziska Braun war.

Dieser Rekord der U18 ist auch besser als die bisherige Bestweite in der U20, den seit 1980 Dagmar Decker (SG Düren 99) mit 5,84 Metern hielt, und zu ihrer Freude erfüllte Kondziella damit die Norm für die Deutschen Meisterschaften (5,75 Meter).

Unverändert stark präsentierte sich in der U18 auch Christelle Younga, die mit einer weiteren Verbesserung ihres Kreisrekordes auf 13,39 Meter aufwartete; auch im Weitsprung erreichte sie mit 4,82 Metern Hausrekord. Sowohl Kondziella (Weitsprung) als auch Younga (Kugelstoß) siegten mit erheblichem Vorsprung.

In der U20 wuchtete Till Freyschmidt die Sechs-Kilogramm-Kugel auf die neue Bestweite von 12,18 Metern (Platz eins) und sprintete die 100 Meter in 11,71 Sekunden (4.). Ann-Kathrin Roeb (U20) übertraf im Weitsprung nach zunächst vier ungültigen Versuchen mit 5,13 Metern erstmals deutlich die Fünfmetermarke (3.).

Gute Fortschritte zeigte auch Merle van Helden (U18) mit einer Steigerung ihrer 100 Meter Hürden auf 16,95 Sekunden. Und auch die junge Finja Stupp macht weiter von sich reden. Sie gewann in Aachen den Drei- (1336 P.) und Vierkampf (1569 P.) der W12 und verbesserte im Rahmen dieser Mehrkämpfe ihre erst eine Woche alte 75-Meter-Bestzeit auf 10,58 Sekunden. In der W13 belegten Annik Löhr (4.) und Finja Lehmann (6.) in diesen Mehrkämpfen gute Plätze.