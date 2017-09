Nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter

Metsä Tissue ist Teil der finnischen Metsä Group, einem Konzern der Forstindustrie. Im Bereich Back- und Kochpapierprodukte ist das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter.

Produziert werden Backpapierartikel für den Endkunden, die unter Handelsmarken in keinem großen deutschen Supermarkt fehlen, sowie unter dem Markennamen SAGA als auch unter Handelsmarken an Großkunden geliefert werden, zum Beispiel an Bäckereien, Restaurants und Lebensmittelindustrie.

Mit der Investition in Düren will das Unternehmen seinen Marktanteil weiter steigern und weiter von dem weltweiten Wachstumsmarkt profitieren.