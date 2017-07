Autofahrt endet an Hauswand: Fahrer schwer verletzt

Düren. Ein 59-jähriger Fahrer eines Transporters hat sich schwer verletzt, als er am Freitagmorgen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und anschließend gegen eine Hauswand prallte.

Nach ersten Kenntnissen war der Mann aus Remscheid gegen 6.05 Uhr mit seinem Transporter in Richtung „Im Heimbachtal“ unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er nach links und stieß dort gegen die Hauswand. Die genaue Unfallursache ist laut Polizeibericht noch unklar.



Der Remscheider wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden musste.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an Transporter und Hauswand auf etwa 9000 Euro.