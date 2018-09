Düren - Autofahrer öffnet Tür: Zwei Fahrradfahrer schwer verletzt

Düren.

Bei einem Unall auf der Kölnstraße sind am Samstagabend zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger und ein 39-Jähriger fuhren mit ihren Rädern vom Kreisverkehr kommend in Richtung Innenstadt, als ein 47-jähriger Autofahrer die Tür seines am Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete.