Heimbach/Düren - Auto versehentlich mit Bengalo abgefackelt?

Heimbach/Düren. Eine Glasflasche war vermutlich Auslöser für ein Feuer am Mittwoch in Heimbach. Gegen 7 Uhr geriet Unterholz an einem Waldweg in Brand. Die Feuerwehr konnte ein großflächiges Ausbreiten verhindern.

Ebenfalls in Heimbach brannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Pkw aus. Gegen 1.15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie im Bereich der Uferstraße Bengalofackeln gezündet wurden und kurz darauf der besagte Wagen in Flammen stand. Hinweise auf die Brandverursacher liegen derzeit nicht vor.

Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Mittwoch brannte auf rund 40 Quadratmetern eine Böschung an der Isolastraße in Birkesdorf. Auch hier konnte die Feuerwehr rechtzeitig eingreifen.