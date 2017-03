Auto gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Lastwagen

Langerwehe.

Auf der B 264 ist am Freitag eine 76-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen kollidierte mit einem Lastwagen, die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße wurde aufgrund des Unfalls zwischen Langerwehe und Obergeich bis zum Mittag gesperrt.