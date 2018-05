Nideggen.

„Leben ist Vielfalt“. Das ist es, was der Künstler Ralf Kosmo mit seinen Collagen ausdrücken möchte, die er bis zum 27. Mai im Dürener Tor in Nideggen ausstellt. Der Kunst und Museumsverein der Stadt Nideggen 1971 stellt in den Sommermonaten fünf Künstler aus.