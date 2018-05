Düren.

An den Wänden sieht man ein Netz, gewebt zwischen Bildern Texten und Plakaten. Die roten Fäden reichen hin und her und kreuzen sich – sie zeigen Verbindungen. So werden in der Ausstellung „Fragen an den Rechts-Staat“, die am Samstag im Jugendzentrum MultiKulti der Evangelischen Gemeinde zu Düren eröffnet wurde, verschiedene Themenbereiche wie Rechtsextremismus, Subkulturen und Rechtsterrorismus dargestellt.