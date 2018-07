Nideggen - Ausstellung „DürenerTor“: Reise durch Europa und Fantasiewelten

Nideggen.

Peter Dittberner aus Vettweiß bestreitet seine zweite Ausstellung unter dem Titel „Strukturen“ im Dürener Tor in Nideggen. Dittberner, so verriet er bei der Vernissage, malt erst seit vier Jahren. Und so lobten Muna Götze, Vorsitzende des „Kunst- und Museumsvereins Nideggen“, und der stellvertretende Bürgermeister im Amt, Dieter Weber, den Mut des Künstlers, mit seinen Werken so früh schon an die Öffentlichkeit zu gehen.