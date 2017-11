Lendersdorf.

„Auf der Basis der Kunst verstehen wir uns wunderbar, obwohl wir alle verschieden sind.“ Voller Begeisterung präsentierte Christiane Mucha die Ausstellung „Augenblick Mal!“ im „KunstRaum an der Rur“ in Lendersdorf. Die 52-jährige Künstlerin, gebürtig aus Emden, hat im Gewerbegebiet an der Hüttenstraße etwas Einzigartiges geschaffen.