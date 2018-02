Düren.

Vermutlich arbeiten Marianna Dänner (16), Charlotte Horst (17), Natalia Peters (18), Max Weichardt (17), Tiana Rönner (17), Sophie Theißen (16) und Alisa Vaasen gerade an ihrer Resolution. Die sieben Schüler des Dürener Wirteltor-Gymnasiums (GaW) nehmen am Regionalentscheid des „Europäischen Jugendparlamentes“ in Berlin teil und hoffen, sich für das deutsche Finale in Hannover zu qualifizieren.